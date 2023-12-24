В ФРГ не ожидают дефицита газа этой зимой несмотря на возросшее потребление

По данным Федерального сетевого агентства Германии, общее потребление газа в стране снизилось на 13,9% по сравнению с зимами 2018-2021 годов

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Потребление газа в Германии в последнее время значительно увеличилось, однако дефицит нынешней зимой маловероятен. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на данные Федерального сетевого агентства ФРГ.

С 1 октября частные домохозяйства и компании в Германии потребили на 7,2% больше газа, чем за соответствующий период 2022 года. В то время как частные домохозяйства и предприятия с начала октября потребили газа на 2,5% больше, в промышленности зафиксирован рост на 11,1%. Тем не менее, общее потребление газа в ФРГ снизилось на 13,9% по сравнению с зимами 2018-2021 годов.

"Мы видим, что потребление газа увеличивается, когда становится холодно. Но несколько холодных дней нас не беспокоят", - заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. "Хранилища заполнены примерно на 90%, и у нас есть стабильный импорт газа. Дефицит газа этой зимой маловероятен", - подчеркнул он. Однако Мюллер вновь призвал к экономии газа.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".