Кабмин доработал порядок получения налоговых льгот при проведении научных исследований

Речь идет о расходах при проведении исследований и разработок, которые исключаются из базы расчета налога на прибыль, они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России усовершенствовало порядок получения налоговых льгот при проведении научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство разработало дополнительный механизм получения налоговых преференций за расходы при проведении научных исследований и опытно-конструкторских работ. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Как сообщает правительство, речь идет о расходах при проведении исследований и разработок, которые исключаются из базы расчета налога на прибыль, они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи. Перечень исследований и разработок, на которые распространяется эта льгота, утверждает кабмин.

"С 1 февраля 2024 года подавать отчеты о соответствии проведенных НИОКР перечню исследований и разработок, на которые распространяется налоговая льгота, можно будет на сайте единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В этой же системе будет сформирован реестр организаций, которые будут проводить оценку отчетов о выполнении НИОКР. До формирования реестра такую оценку проводит Российская академия наук", - сообщили в кабмине.

Подать документы для получения налоговых льгот можно лично, обратившись в налоговый орган или через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.