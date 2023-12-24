Продукцию завода литий-ионных батарей в Калининграде раскупили на годы вперед

Производство планируют запустить в 2026 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Продукцию завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии в Калининградской области распродали на несколько лет вперед. Об этом сообщил глава области Антон Алиханов во время своего выступления на дне региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Это крупнейший завод для нашего региона по производству систем накопления энергии электрическим путем. Батареи, которые будут использоваться в большом количестве сфер экономики. Ну, конечно, в первую очередь это будут батареи для общественного транспорта, батареи для электромобилей. Мы очень надеемся, что как раз эти электробатареи завода Росатома будут применяться, в том числе и нашим упомянутым уже "Автотором", но не только им. Могу сказать, что вся продукция этого завода уже на несколько лет вперед продана и мы очень надеемся, что мы увидим еще и вторую очередь этого завода. Будем этот проект развивать и дальше", - сказал Алиханов.

Завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии в Калининградской области строит Росатом. Планируется, что он заработает на площадке недостроенной и законсервированной Балтийской АЭС уже в 2026 году. Общая емкость выпускаемых батарей составит не менее 3 ГВт/ч в год. Однако рассматривается сценарий возможного роста производственных мощностей завода до 12 ГВт/ч.

Планируется, что продукция завода будет востребована главным образом отечественными автопроизводителями и, таким образом, появление предприятия внесет существенный вклад в реализацию государственной политики в сфере импортозамещения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.