Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

Речь идет об акциях ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других организаций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний. Соответствующий документ опубликован.

Французская финансовая группа Societe Generale в 2022 году прекратила свою деятельность в России. Росбанк ранее принадлежал ей. В прошлом мае Societe Generale закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в России "Интерросу" Владимира Потанина.

Теперь Росбанк, в частности, сможет выкупить у своего бывшего владельца акции нескольких энергетических компаний, в том числе "Россетей", "Русгидро", "Интер РАО", "Газпрома" и "Газпром нефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Татнефти", "Транснефти", "Юнипро".

Также в списке - банк "ВТБ", "Ростелеком" и "Аэрофлот", алмазодобывающая "Алроса", сталелитейная и горнодобывающая "Северсталь". Кроме того, Росбанку разрешено выкупить акции "Норникеля", Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, производителя золота "Полюс" и некоторых других компаний.

Меры приняты в ответ на недружественные действия некоторых государств и международных организаций.