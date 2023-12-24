Авиакомпания "Россия" возобновила полетную программу из Москвы в Гавану

Первый рейс состоялся 24 декабря

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила полетную программу из Москвы в Гавану - столицу Республики Куба, приостановленную во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану. Первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение группы "Аэрофлот" между столицами Российской Федерации и Республики Куба, приостановленное во время пандемии", - говорится в распространенном сообщении компании.

Согласно расписанию авиакомпании, рейсы выполняются по средам и воскресеньям. В связи с повышенным спросом дополнительный вылет по маршруту планируется в субботу, 30 декабря.

Также с лета этого года "Россия" продолжает выполнять прямые рейсы на кубинский курорт Варадеро, который славится развитой туристической инфраструктурой и чистыми белыми пляжами на берегу лазурного океана. За 5 месяцев рейсами перевозчика из Москвы воспользовались более 40 тыс. пассажиров, добавили в пресс-службе.

Полеты между Россией и Кубой

Воздушное направление Россия - Куба является одним из старейших в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. После этого воздушное сообщение между странами прерывалось во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран. В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. По его словам, соответствующая директива дана компании "Аэрофлот". По его оценке, российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов.

В феврале этого года Росавиация сообщила, что российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Как поясняли в Росавиации, на практике это будет обозначать, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро (Куба) - Порламар (Венесуэла), а венесуэльские - по маршруту Каракас - Гавана (Куба) - Москва.