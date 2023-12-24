В компании отметили, что холдинг поставил все запрошенные объемы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Газпром" 23 декабря установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", говорится в сообщении холдинга.

"23 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы", - сказано в сообщении.

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнили в компании.

Предыдущий исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" "Газпром" установил 16 декабря.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются выше планового уровня в 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.