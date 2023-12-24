Набиуллина заявила, что ключевую ставку в РФ стоило начать повышать раньше

Глава ЦБ отметила, что что денежно-кредитная политика была мягкой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что ключевую ставку следовало начать повышать раньше, чем это сделал регулятор. Об этом она заявила в интервью РБК.

"Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас, действительно, темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика (ДКП) была мягкой, и надо было повышать ставку раньше", - отметила она, отвечая на вопрос, когда регулятору стоило перейти к ужесточению ДКП.

Она также указала, что для перехода к смягчению этой политики регулятору нужно убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. "Нужно будет для этого два или три месяца, или больше - это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается", - отметила она.

Банк России за год повысил ключевую ставку более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании в 2023 году Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению.