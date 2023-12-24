Проектирование ж/д паромов для Калининградской области завершат в III квартале 2024 года

По словам главы региона Антона Алиханова, местом строительства судов предложена верфь "Звезда"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Корректировку проектов трех железнодорожных паромов для поставки грузов в Калининградскую область завершат в III квартале 2024 года, сделав их независимыми от импортного оборудования, рассказал губернатор региона Антон Алиханов в рамках дня Калининградской области на Международной выставке-форуме "Россия". Эти суда помогут решать вопросы, которые возникли из-за ограничений сухопутного транзита грузов через территорию Евросоюза.

"Нам нужно доработать проект так, чтобы он был полностью импортонезависимым. Уже сейчас за счет собственных средств, которые есть в бюджете "Росморпорта", начинается проектирование. В течение семи-девяти месяцев они обещают перепроектировать его и запроектировать там отечественные двигательные установки", - сказал губернатор.

Алиханов добавил, что местом строительства судов предложена верфь "Звезда". В октябре сообщалось, что три парома класса судов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" планируют построить для работы на линии по морским поставкам грузов в Калининградскую область к 2028-2029 годам.

Общий грузооборот области составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и 2 танкера.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит некоторых товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Осенью президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по строительству трех ж/д паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.