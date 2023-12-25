В России стартовал эксперимент маркировки ветпрепаратов, кормов для животных и масел

Его участниками станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В России начался эксперимент маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 года. Соответствующие постановления правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документам, участниками экспериментов станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли.

В эксперименте по маркировке растительного масла смогут участвовать производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, оливкового, соевого, арахисового, пальмового, кокосового, рапсового, масла какао и других, а также маргарина.

В экспериментальной маркировке кормов для животных будут участвовать компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев. А в сфере ветеринарных лекарств в маркировке смогут участвовать производители иммунологических продуктов, вакцин, а также лекарств, которые состоят из двух и более компонентов.

Проведение экспериментов позволит сформировать общую модель и порядок маркировки, отработать технологии нанесения средств идентификации на товары.

Как рассказали ТАСС в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), оператор маркировки готов к началу всех трех экспериментов. Там отметили, что эксперименты, как и в других товарных группах, будет добровольным, а оборудование и коды маркировки будут предоставлены участникам на период тестирования бесплатно.

Позиция бизнеса

"Мы однозначно примем участие в эксперименте, так как нам особенно важно протестировать возможности осуществления маркировки на зарубежных производствах. Учесть все тонкости работы с системой "Честный знак" за пределами нашей страны", - сообщил представитель компании "ТК Адресник", которая является дистрибьютором натуральных деликатесов и кормов для собак и кошек зарубежного производства под брендом "Деревенские лакомства".

Кирилл Мельников, директор по маркетингу ГК "Благо", которая производит более 400 тыс. тонн растительных масел в год, отметил важность контроля за качеством продукции массового потребления. "Внедрение обязательной маркировки продукции, безусловно, потребует время для тестирования и интеграции в производственный процесс, поэтому переходный период позволит быстрее и безболезненней запустить систему в будущем", - сказал он.

Шелудько Петр, начальник цеха производства ветбиопрепаратов ФКП "Ставропольская биофабрика", которая занимается производством ветеринарных вакцин, также рассказал, что компания планирует принять участие в эксперименте по маркировке ветеринарных препаратов, чтобы протестировать нанесение кодов непосредственно на продукцию.