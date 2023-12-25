Daihatsu приостановила работу своих заводов в Японии из-за скандала с краш-тестами

С 26 декабря минимум на месяц прекратит работу главная фабрика компании в префектуре Осака

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Японская автомобильная компания Daihatsu приостановила работу своих заводов в Японии из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Об этом сообщил телеканал NHK.

Остановлены три предприятия в префектурах Киото и Сига, завод дочерней компании Daihatsu Kyushu. Кроме того, 26 декабря производство прекратится на главном заводе в префектуре Осака.

Конвейеры не будут работать по меньшей мере один месяц. За это время Daihatsu производит порядка 70 тыс. автомобилей. Компания рассматривает возможность предоставления компенсаций более чем 400 производителям запчастей, с которыми она напрямую сотрудничает.

Daihatsu на протяжении долгого времени фальсифицировала данные для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. В апреле компания обнаружила такие нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была созвана независимая комиссия. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.

В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей. При этом на Daihatsu приходится порядка 1,7 млн единиц. Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных автомобилей. Она тесно сотрудничает с Toyota с 1967 года. С 2016 года компания на 100% принадлежит Toyota. На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек.