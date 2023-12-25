Названы города с самой недорогой арендой жилья на Новый год

В среднем рост стоимости новогодней аренды жилья в России составил 15%, рассказал гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Средние цены на посуточную аренду жилья на новогодние каникулы за год увеличились в России на 15%, до 6,1 тыс. рублей в день. Самое недорогое жилье для туристов сдается в Дербенте, Ижевске и Чебоксарах, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Дербент, Ижевск и Чебоксары возглавили рейтинг городов с самой недорогой посуточной арендой на новогодние каникулы. Стоимость аренды жилья здесь не превышает на праздники 3,4 тыс. рублей, тогда как средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составляет 6,1 тыс. рублей за сутки (рост за год 15%)", - сказал он.

Дешевле всего из популярных российских направлений аренда жилья на каникулы стоит в Дербенте - 3 082 рубля за сутки. По сравнению с прошлогодними праздниками средняя цена здесь выросла на 12%. В Ижевске средняя стоимость аренды на каникулы составляет 3 097 рублей, прирост по сравнению с прошлым годом - 16%. В Чебоксарах аренда в среднем стоит 3 360 рублей (+31%).

Дербент, старинный город в Дагестане, в последние годы стал очень популярным у туристов, прокомментировал Кузнецов. "Динамика по числу бронирований жилья в нем - одна из самых высоких по стране. При этом цены на посуточную аренду здесь остаются сравнительно невысокими даже на новогодние праздники. Если хочется на праздники побывать в Приволжье, можно недорого съездить в Ижевск или Чебоксары. Это довольно крупные и обустроенные города региона с богатым культурным наследием", - рассказал собеседник агентства.

Также в число недорогих направлений вошел курорт Краснодарского края Горячий Ключ, где средняя арендная ставка составляет на праздники 3 380 рублей за сутки (+34%). Кроме того, бюджетное жилье можно найти в Иркутске - 3 380 рублей (-2%), Краснодаре - 3 452 рубля (+18%), Ессентуках - 3 541 рубль (+18%), Воронеже - 3 767 рублей (+20%), Архангельске - 3 899 рублей (+27%) и на горнолыжном курорте Губахе - 3 922 рубля (+18%).

По данным "Суточно.ру", лидерами по числу бронирований на новогодние праздники в РФ стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус и Петрозаводск.