В Красноярском крае заявили об отсутствии дефицита куриных яиц

Торговые сети стараются обеспечить наличие этого продукта на прилавках, отметил губернатор региона Михаил Котюков

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Торговые сети Красноярского края не столкнулись с дефицитом куриных яиц. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

"Могу сказать, что дефицита куриных яиц в Красноярском крае нет, торговые сети стараются обеспечить их наличие на прилавках", - рассказал Котюков.

Также, по словам губернатора, на 2024 год запланировано создание новых объектов в аграрном секторе. "Строится завод по производству соков и детского питания в Емельяновском районе, он будет производить более 400 тыс. тонн продукции в год. Этого хватит не только Красноярскому краю, но и соседям. В Минусинском и Шушенском районах создаются новые животноводческие комплексы, в Ачинске - цех по производству сыра", - отметил Котюков.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции сообщил, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. По словам главы государства, одна из причин увеличения цен на продукт связана с тем, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заверил Путин.

Стабилизация цен на яйца в стране, по оценкам Минсельхоза РФ, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.