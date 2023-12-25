В Думе сообщили, что у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН

С помощью этого номера банки будут проверять, есть ли у клиента самозапрет на займы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Граждане России смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли проверить у клиента наличие самозапрета на кредиты. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В ходе дискуссии мы договорились, что в качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов", - отметил он.

Аксаков подчеркнул, что финансовые организации будут обращаться в Национальное бюро кредитных историй и получать от них информацию о том, можно ли одобрить ссуду клиенту.

По словам Аксакова, закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года и потребует "серьезной технологической перенастройки систем". "Нужно будет наладить взаимодействием банков и БКИ, а на это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем", - сообщил он.

Госдума в октябре 2023 года приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита). Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.