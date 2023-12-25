В Приморье представили проект новой мелиоративной системы

Ее планируют построить в Ханкайском муниципальном округе

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты представили проект новой мелиоративной системы в Приморском крае. Ее планируют построить в Ханкайском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проектирование системы завершено, документы отправлены на государственную экспертизу. После положительного заключения весной 2024 года начнется строительство первого этапа. Отмечу, что государственная программа по развитию мелиорации позволяет возместить затраты", - привела пресс-служба слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.

Площадь пахотных земель составит 412 га. Планируется выращивать однолетние травы, кукурузу и другие кормовые культуры для сельскохозяйственных животных.

В 2023 году впервые за 30 лет в Приморье реконструировали мелиоративную систему в Уссурийском городском округе. Это позволило сельхозпроизводителям повысить урожайность сои и кукурузы. Глава Приморья Олег Кожемяко в своем ежегодном инвестиционном послании подчеркнул, что в регионе в ближайший период планируется активно развивать мелиорацию.