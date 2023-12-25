Минсельхоз подтвердил прогноз по снижению цен на яйца после Нового года

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что цена на куриное мясо уже начала снижаться

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России подтвердил прогноз по снижению цен на яйца после Нового года, в то время как куриное мясо уже начало дешеветь. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте kp.ru.

"Куриное мясо уже начало дешеветь. А цены на яйца, по нашим оценкам, пойдут вниз после Нового года", - сказал Патрушев.

Он рассказал, что министерство будет выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания, "чтобы не допускать таких перекосов и действовать на опережение". "Это позволит оперативно фиксировать, если где-то спрос начинает расти, и заблаговременно ориентировать отрасль на увеличение объемов производства по этому направлению", - отметил Патрушев.

"В первую очередь необходимо увеличить предложение этой продукции на рынке. Ведь главная причина подорожания - значительный рост спроса на мясо кур и яйцо как наиболее доступный белок. Поэтому, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем. Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц", - добавил глава министерства.

О ситуации с ценами на куриные яйца

По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно предпринимаются и другие меры. В середине декабря Россельхознадзор сообщил, что первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тыс. штук. Тогда же Минсельхоз России сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки яиц из Турции.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры решили ограничить наценки на различные категории куриных яиц.