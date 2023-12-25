В Минсельхозе сообщили, что Россия с начала года экспортировала продовольствие на $43 млрд

Наибольшая доля в структуре экспорта традиционно приходится на зерно, рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия с начала 2023 года экспортировала продовольствие на $43 млрд - на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в интервью kp.ru.

"В этом году российский аграрный экспорт активно растет, хотя многие западные страны пытаются вставлять палки в колеса нашей внешней торговле. С начала года мы уже реализовали продовольствие на $43 млрд. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

Министр отметил, что наибольшая доля в структуре экспорта - около 38% - традиционно приходится на зерно. Россия сохраняет лидерство в мире по поставкам пшеницы. По итогам 2023 года объем экспортных поставок российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) составит более $45 млрд. "Это станет очередным историческим рекордом для нашей страны. В следующем году с учетом хорошего урожая и положительной динамики производства по основным направлениям ожидаем, что текущие высокие показатели экспорта сохранятся", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, приоритетом России в сложившихся условиях является развитие торговли с дружественными странами. Если в 2021 году на их долю приходилось 73% поставок российской продукции АПК, то в текущем - 87%. В ближайшие десятилетия именно дружественные государства будут наращивать закупки продовольствия опережающими темпами. Ожидается увеличение поставок в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства. "Убежден, что Россия всегда будет для них хорошим партнером и гарантом продовольственной безопасности", - резюмировал министр.