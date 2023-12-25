Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна в 2023 году до 142 млн тонн

Это позволит с запасом обеспечить внутренний рынок и направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам, отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России повысил прогноз по сбору зерна в текущем году, ожидается, что он составит не менее 142 млн тонн в чистом весе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в интервью kp.ru.

"Этот год действительно стал одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса. Начну с того, что мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 млн тонн в чистом весе. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренний рынок, но и направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам", - сказал Патрушев.

Говоря о новых регионах, он отметил, что, несмотря на сложнейшие условия, в которых пришлось работать аграриям этих регионов, в 2023 году наблюдается рост по многим направлениям. "Собрано почти 5 млн тонн зерна, при этом урожайность зерновых культур выросла на 27% по сравнению с прошлым годом", - рассказал глава министерства.

"Достойные показатели по подсолнечнику. Кроме того, удалось более чем на 20% увеличить площадь озимого сева - это хорошая база для урожая будущего года", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что урожай зерна в России в 2023 году будет одним из рекордных - свыше 146 млн тонн в чистом весе.

О прогнозе по сбору зерна

Минсельхоз РФ ранее оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн пшеницы. В сентябре Путин сообщил, что в России в 2023 году будет собран урожай зерновых в размере 130 млн тонн. Позже Патрушев отметил, что российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна, при этом прогноз по сбору зерна в 130 млн тонн точно будет выполнен.

В начале октября Патрушев заявил, что сбор зерна в России в 2023 году может достичь 135 млн тонн в чистом весе, из которых 90 млн тонн пшеницы. В октябре Минсельхоз России повысил прогноз по сбору зерна до 140 млн тонн.

О рекорде по сбору зерна

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы 104,237 млн тонн - на 37% больше предыдущего года. Предыдущий рекорд был в 2017 году, когда собрали 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.