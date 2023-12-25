ЦБ ожидает, что прибыль банковского сектора в РФ в 2024 году будет больше 2 трлн рублей

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала, что за 11 месяцев 2023 года банки заработали прибыль 3,2 трлн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает, что 2024 год будет прибыльным для российских банков, прогнозирует финансовый результат больше 2 трлн рублей. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 трлн руб. Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более, что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов. Но все-таки экономическая активность развивается, [наблюдаются] положительные темпы роста, у них [банков] будет возможность зарабатывать прибыль", - отметила она.

По словам Набиуллиной, прибыль банков останется положительной в следующем году даже без учета разовых факторов, это позволит банкам наращивать капитал. "У них других источников практически нет, внешние источники закрыты и прибыль - это основной источник капитала. А капитал нужен для того, чтобы кредитовать экономику, без капитала невозможно наращивать кредиты. Поэтому банки будут оставаться прибыльными и будут продолжать кредитовать экономику", - отметила она.

Глава регулятора рассказала, что за 11 месяцев 2023 года банки заработали прибыль 3,2 трлн рублей и где-то 500 млрд рублей из этого - это валютная переоценка в плюс. "Напомню, что в прошлом году от валютной переоценки у них был минус 1 трлн руб. Если брать за два года, то прибыль в среднем получится, наверное, 1,7-1,8 трлн руб. Это где-то на четверть меньше, чем спокойный 2021 год", - отметила она.