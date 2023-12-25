Набиуллина заявила, что льготная ипотека в России не будет экзотикой

Ипотечное кредитование продолжит развиваться, подчеркнула глава ЦБ в интервью РБК

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что льготная ипотека, даже несмотря на ужесточение условий выдачи, не будет чем-то необычным. Такое мнение она высказала в интервью РБК.

"Экзотикой льготная ипотека не будет. Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года. Плюс к этому будет и рыночная ипотека развиваться. Да, темпы замедлились, но рыночная ипотека развивается", - сказала она.

Набиуллина заверила, что ипотечное кредитование продолжит развиваться. "По нашим оценкам, это будет не 35% [роста}, как в этом году, но 7-12%. И мы считаем, позитивным элементом от снижения темпов роста кредитов будет то, что будет меньше давление на рост цен на квартиры. Потому что цены на квартиры выросли тоже существенно", - указала она.

Глава ЦБ рассказала, что в некоторых регионах РФ существует застой на жилищном рынке. "Мы видим, что жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в крупных городах. Конечно, поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы. Будем обсуждать, как это делать", - отметила она.

Цены на жилье

По мнению главы регулятора, разрыв цен на новостройки и вторичное жилье, который достиг 42%, должен сокращаться.

"Потому что этот разрыв несет риски для людей, для банков. До того как у нас были внедрены массовые льготные программы, он составлял около 10%. В перспективе нескольких лет мы должны вернуться к такому, более нормальному разрыву в цене жилья на первичном и вторичном рынке. Как быстро это будет происходить, будет зависеть в том числе от распространенности льготных программ", - отметила она.