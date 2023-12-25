Глава ЦБ заявила, что инвесторы сократили вложения в иностранные ценные бумаги на $4 млрд

Как уточнила Эльвира Набиуллина, сейчас 80% держателей иностранных ценных бумаг - это квалифицированные инвесторы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские инвесторы с февраля 2022 года сократили вложения в иностранные ценные бумаги с $7 млрд до $3 млрд, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"К февралю прошлого года иностранных ценных бумаг на руках у наших инвесторов было на сумму почти $7 млрд. На ноябрь этого года оставалось чуть больше $3 млрд. То есть люди за это время существенно сократили вложения в иностранные ценные бумаги. И сейчас среди держателей иностранных ценных бумаг 80% - это уже квалифицированные инвесторы", - рассказала она.

Глава регулятора отметила, что существуют риски вложений в иностранные ценные бумаги даже через инфраструктуру дружественных стран. "Мы о них предупреждали и обязали брокеров информировать о таких рисках клиентов. Одно дело - вы работаете в российской юрисдикции, другое дело - вы берете на себя риски иностранной юрисдикции. Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами. Сейчас из-за риска вторичных санкций эти организации проводят длинные комплаенс-процедуры", - рассказала Набиуллина.