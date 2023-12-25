Рыбодобытчики ожидают по итогам года роста экспорта минтая из РФ на 13%

Он может достичь 880 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации добытчиков минтая

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта минтая из РФ по итогам 2023 года может вырасти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 880 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации добытчиков минтая.

"С учетом текущей динамики по итогам 2023 года можно прогнозировать суммарный объем экспорта на уровне 880 тыс. тонн стоимостью $1,2 млрд. Это на 13% больше прошлогодних показателей в натуральном выражении, но на 5% меньше в денежном", - рассказал президент ассоциации Алексей Буглак, чьи слова приводятся в сообщении.

Ассоциация отметила, что ключевым трендом экспорта минтая в этом году стала переориентация с филе на мороженый минтай и сурими. "В условиях снижения спроса и цены на филе в Европе российские предприятия вынужденно перенастроили производственные цепочки", - говорится в сообщении. В результате выпуск минтая без головы вырос на 8%, неразделанного - на 53%, кроме того, показатели по сурими втрое превысили результат прошлого года. "Это стало причиной увеличения суммарного экспорта минтая: он достиг отметки в 752 тыс. тонн, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Буглак отметил, что помимо изменения структуры производства, росту экспорта способствовало увеличение вылова. Так, к 11 декабря вылов минтая в России превысил 1,9 млн тонн, почти сравнявшись с показателями за весь 2022 год. По оценкам ассоциации, по итогам года вылов может достичь 1,98 млн тонн (на 4% выше прошлогоднего показателя).

Глава ассоциации напомнил, что по итогам года вырастут и поставки на внутренний рынок. "В июле мы прогнозировали рост внутреннего потребления на 30%, до 240 тыс. тонн. Примерно на эти цифры мы и выйдем", - отметил Буглак.