В Казахстане заявили о росте торговли с партнерами по ЕАЭС за семь лет на 74%

Она достигла $28 млрд, сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за семь лет увеличилась на 74%, до $28 млрд. Об этом сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев на заседании правительственного часа в нижней палате парламента.

"Важным направлением является участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе. С начала года на площадке объединения принято порядка 700 актов, направленных на обеспечение четырех свобод и устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС. За семь лет взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74% и достигла $28 млрд по итогам 2022 года. Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 90%. Если в 2015 году этот показатель составляет $5,1 млрд, в 2022 году - порядка $10 млрд", - сказал он.

По его словам, в текущем году удалось на пространстве ЕАЭС удалось снять 10 барьеров. "В том числе в Кыргызстане - неравные условия при взимании НДС для сельхозтехники, в Беларуси - сняты ограничения по доступу к аптекам лекарств из стран ЕАЭС, в России - устранен барьер в госзакупках для продукции станкостроения", - уточнил глава ведомства.

Шаккалиев отметил, что в понедельник в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств планируют подписать Соглашение о свободной торговле с Ираном. "Аналогичное соглашение подписано с Сингапуром, оно проходит внутригосударственные процедуры. Ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, Индонезией и ОАЭ", - пояснил министр.

Он также заявил, что прорабатываются казахстанские инициативы по становлению республики логистическим хабом ЕАЭС и центром евразийской промышленной кооперации. "В рамках интеграционных инфраструктурных проектов ведется работа по развитию восточного международного транспортного коридора Север - Юг, строительство железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал, строительство вторых железнодорожных путей на участке Казалы - Арысь", - уточнил глава ведомства.