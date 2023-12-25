В Приамурье ввели в эксплуатацию новую воздушно-посадочную полосу аэропорта Благовещенск

На нее уже приземлился первый пассажирский самолет из Красноярска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Новую воздушно-посадочную полосу международного аэропорта Благовещенск в Амурской области ввели в эксплуатацию, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"Аэродром получил разрешение на ввод ИВПП в эксплуатацию и сертификат соответствия от Росавиации 24 декабря. Все взлетно-посадочные операции будут проводиться на новой ВПП с сегодняшнего дня [25 декабря]", - говорится в сообщении.

На новую полосу уже приземлился первый самолет - пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия" из Красноярска.

Новая полоса сможет принимать все типы пассажирских воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330. Длина полосы составляет 3 км. Также в рамках реконструкции аэродрома установили современное светосигнальное, радиотехническое и метеорологическое оборудование, периметральную охрану, построили новые рулежные дорожки.

Мероприятие реализовано подведомственным Минтрансу России предприятием ФКУ "Ространсмодернизация" за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общий объем инвестиций в развитие аэродрома составляет более 8 млрд рублей.