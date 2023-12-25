Кабмин продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

Исключение будет сделано для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - отметили в кабмине. Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на "проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований".