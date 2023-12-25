Авторы во "ВКонтакте" за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей

Это на 37% больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Создатели контента в соцсети "ВКонтакте" в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем год назад, сообщили в соцсети. Их совокупный доход составил 5,5 млрд рублей, что подсчитано на основе данных официальных инструментов монетизации.

Число пользователей, которые донатят авторам, тоже выросло - их стало на 56% больше. Официальный инструмент "ВКонтакте" для финансовой поддержки авторов - VK Donut - теперь используют в два раза больше сообществ, здесь соцсеть не раскрывает абсолютные цифры. За год с помощью VK Donut создателям удалось заработать 780 млн рублей.

Просмотры видеоконтента в ленте "ВКонтакте" выросли ровно на четверть (25%) по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.