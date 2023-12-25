В Приморье заявили, что закрытие погранпунктов с Китаем не приведет к дефициту продуктов

Пункты пропуска будут закрыты в новогодние праздники

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Закрытие пограничных пунктов пропуска между Приморским краем и Китаем в новогодние праздники не приведет к нехватке в регионе продуктов питания. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

"На сегодняшний день в Приморье сформирован достаточный запас продовольствия: овощей, мяса, молочных продуктов. Поэтому закрытие пунктов пропуска на новогодние праздники не скажется на обеспечение жителей края основными продуктами питания", - сказал министр.

Автомобильные пункты пропуска "Турий Рог" и "Полтавка" закроются на 1, 2 и 7 января, "Пограничный" закроет 1 января грузовое и пассажирское направление, 7 января - только грузовое. Пункт пропуска "Краскино" не будет работать 31 декабря для пассажирского транспорта, 1 и 7 января - и для пассажирского, и для грузового. Режим работы железнодорожных пунктов пропуска во время праздников не изменится.