Крымский РНКБ увеличит ипотечный портфель по итогам года на 40%

Показатель вырастет до 90 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ, входящий в группу ВТБ, увеличит ипотечный портфель по итогам 2023 года на 40%. Об этом сообщил журналистам председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"За 2023 год наш ипотечный портфель увеличился на 40%, год закончим с показателем в 90 млрд рублей", - сказал он.

По словам Якунина, в 2023 году банк выдал льготную ипотеку на 14 млрд рублей в рамках госпрограмм. Это почти в 3,5 раза больше объема выдач льготных ипотечных кредитов в 2022 году. Он уточнил, что в целом, около 70% ипотечных кредитов, которые выдаются в РНКБ на покупку жилья на первичном рынке, оформляется по льготным госпрограммам.

"В следующем году на фоне ужесточения условий по льготной ипотеке может быть замедление, но в любом случае мы ожидаем рост ипотечного кредитования. Будут действовать разнонаправленные факторы. С одной стороны, сохранится большой инвестиционный спрос (а инвестициям нужна ипотека), с другой, сократится малобюджетный спрос", - полагает Якунин.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, входящий в группу ВТБ, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.