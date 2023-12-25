Крымский РНКБ подписал сделки по финансированию девелоперов на 42 млрд рублей

На эти деньги реализуют 25 проектов по строительству недвижимости общей площадью 637 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ, входящий в группу ВТБ, в январе-ноябре 2023 года подписал сделки в рамках проектного финансирования девелоперов на сумму более чем 42 млрд рублей. С 2019 года, после перехода на проектное финансирование, банк подписал сделки на 133,4 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"За 11 месяцев 2023 года банк подписал договоры в рамках проектного финансирования на сумму более 42 млрд рублей для реализации 25 проектов общей площадью 637 тыс. кв. м", - сказал он.

После перехода на проектное финансирование по состоянию на 1 декабря РНКБ подписал сделки на 133,4 млрд рублей (95 проектов общей площадью 2,3 млн кв. м). "За 11 месяцев 2023 года наш кредитный портфель проектного финансирования увеличился на 52,2%", - сообщил Якунин.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, входящий в группу ВТБ, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.