Глава ЦБ объяснила рост цен на яйца увеличением спроса

Эльвира Набиуллина напомнила, что в 2021 году в России резко дорожал "то один тип товаров, то другой"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц выросла на фоне роста спроса, который опережает предложения со стороны поставщиков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения", - сказала Набиуллина.

"Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь "выстреливает", - добавила она. Набиуллина напомнила, что в 2021 году также резко дорожал "то один тип товаров, то другой".

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре они подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.

13 декабря в Минсельхозе заявляли, что в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. В министерстве отмечали, что яйца будут поставляться в страну из Азербайджана и Турции. Стабилизация цен на яйца ожидается в ближайший месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин утверждал, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения.