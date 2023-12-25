Henderson за январь - ноябрь увеличил выручку на треть

Речь идет о 14,548 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ретейлер Henderson за январь - ноябрь 2023 года увеличил выручку на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,548 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка розничных салонов за 11 месяцев текущего года выросла на 33,4%, до 11,978 млрд рублей. Выкуп доставленных интернет-заказов в салонах за исследуемый период увеличился на 37,6%, до 1,3 млрд рублей.

Выручка онлайн-магазина Henderson выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 202,6 млн рублей, выручка интернет-площадок - на 44,6%, до 955,8 млн рублей.

"Опережающая динамика роста онлайн каналов относительно офлайн сохраняется, доля онлайн продаж в выручке компании продолжает расти", - отмечается в сообщении компании.

Площадь торговых помещений в ноябре 2023 года составила 48,1 тыс. кв м, что на 22,7% больше, чем годом ранее.

Как следует из информации, представленной на сайте компании, Henderson управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении.