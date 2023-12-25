Импорт сжиженного газа из РФ в Грузию с января по ноябрь увеличился на 32%

Он составил 51,5 тыс. тонн, указано в сообщении грузинского Союза импортеров нефтепродуктов

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа с января по ноябрь 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го. Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В период с января по ноябрь 2023 года импорт сжиженного газа составил 51,5 тыс. тонн, что на 12,5 тыс. тонн, то есть на 32%, больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Среди всего импортированного сжиженного газа 99,6%, то есть 51,3 тыс. тонн, поставлены из России.

Также, по данным организации, импорт нефтяного битума за 11 месяцев года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 113,1 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России - 46,7%. На втором месте - Ирак (36,2%), на третьем - Турция (15,2%), далее следуют Азербайджан (1,6%) и Туркмения (0,1%).