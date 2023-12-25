Ростех заявил о готовности к серийному производству новых газоперекачивающих агрегатов

Преимуществом разработки нового поколения УГПА-16(25) является возможность применения в ее составе различных типов двигателей серии "ПС", "АЛ" и "НК" без изменения конструкции устройства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") провела приемочные испытания унифицированных газоперекачивающих агрегатов нового поколения УГПА-16(25), которые показали готовность оборудования к серийному производству. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В госкорпорации пояснили, что ключевым преимуществом разработки является возможность применения в ее составе различных типов двигателей серии "ПС", "АЛ" и "НК" мощностью 16 МВт и 25 МВт без изменения при этом конструкции агрегата. УГПА-16(25) создан ОДК в сотрудничестве с "Газпромом".

"Это позволит сократить издержки на проектирование и строительство объектов газотранспортной инфраструктуры, обеспечить взаимозаменяемость узлов и систем, а при необходимости - перераспределить поставки комплектующих. Оборудование успешно прошло приемочные испытания и теперь готово к серийному производству", - сказал первый замгенерального директора Ростеха Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.

Гендиректор компании "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев отменил, что востребованность нового агрегата до 2030 года оценивается в более 120 единиц.

"В партнерстве с "Газпромом" создан самый современный и востребованный газоперекачивающий агрегат, который получил одобрение на серийное производство со стороны нашего стратегического заказчика. В настоящее время формируется потребность в этом оборудовании со стороны рынка и составляются первые технические задания на выпуск изделий", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.