На развитие транспортной системы ЮФО по госпрограмме до 2025 года направят 150 млрд рублей

В 2023 году, в частности, уже запустили автомобильные обходы Аксая и Краснодара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Финансирование развития транспортной инфраструктуры Юга России в 2023-2025 годах по госпрограмме "Развитие транспортной системы" составит более 150 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

"На реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры только в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на период 2023-2025 годов предусмотрено финансирование [в размере] более 150 млрд рублей", - сказал Устинов.

Он отметил, что в 2023 году в округе реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов, в частности, запущены автомобильные обходы городов Аксая Ростовской области и Краснодара.

"В Краснодарском крае реализован уникальный дорожный проект - строительство нового Яблоновского моста через реку Кубань, который соединяет Краснодар и Республику Адыгея. Расширяем железнодорожные подходы к портам и населенным пунктам Азово-Черноморского бассейна", - добавил полпред.