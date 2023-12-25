25 декабря, 08:10

"Ъ": бюджет ФНБ на выкуп иностранных самолетов почти закончился

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По данным газеты, осталось 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Выделенные ранее из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства в размере 300 млрд рублей на покупку самолетов у иностранных лизингодателей почти исчерпаны, осталось лишь 3,5 млрд. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

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Как пишет газета, средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались в РФ после введения западных санкций в феврале 2022 года.

Сейчас выкуплено всего 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу "Аэрофлот". Первые 35 млрд рублей из ФНБ "Аэрофлот" получил на 10 самолетов еще в начале 2023 года. После группа совершила еще несколько сделок: в сентябре - на 18 самолетов и пять двигателей лизинговой компании AerCap (Ирландия) объемом 63 млрд рублей, в октябре - на 17 самолетов SMBC Aviation Capital (Ирландия) на $710 млн, или около 69,5 млрд рублей, затем еще на четыре - с CDB Aviation и девять - с BOC Aviation. 22 декабря группа анонсировала передачу прав еще на 28 самолетов. Сумма трех последних сделок не раскрывались, но по расчетам газеты и источников в отрасли, всего на 86 самолетов группы из ФНБ ушло около 250-270 млрд рублей.

22 декабря "Уральские авиалинии" сообщили, что урегулировали с AerCap вопрос по 19 Airbus. В тот же день S7 заявила об урегулировании по 45 самолетам. Компания согласовала передачу прав с пятью лессорами, сумма сделок с учетом собственных средств (34 млрд рублей из чистой прибыли за 2022 год) составила 45-50 млрд рублей. AerCap сообщила, что получила $572 млн за 19 Airbus "Уральских авиалиний" и 29 - S7 (около 52,5 млрд рублей по курсу ЦБ) пишет "Коммерсантъ". Собеседники газеты оценивали стоимость самолетов "Уральских авиалиний" примерно в 30 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей авиакомпания также доплатила из своей чистой прибыли согласно условиям, выдвинутым Минтрансом.

Таким образом, частным компаниям досталось из ФНБ около 30-40 млрд рублей. Несколько источников газеты считают, что все оставшиеся средства ФНБ будут использованы для урегулирования по самолетам "Аэрофлота" даже в случае, если затем лимит в 300 млрд рублей будет повышен. В Минфине и Минэкономики газете не ответили. В Минтрансе, Росавиации и авиакомпаниях ситуацию не комментируют. 

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