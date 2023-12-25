АТОР ожидает, что турпоток в Турцию по итогам 2023 года составит не менее 6,3 млн россиян

Около 3,5 млн визитов придется на Анталью, более 2 млн - на Стамбул, свыше 450 тыс. - на провинции Эгейского региона, рассказали в ассоциации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский турпоток в Турцию по итогам 2023 года составит не менее 6,3 млн человек, что пока все еще на 10% ниже доковидных показателей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По текущему прогнозу аналитической службы АТОР, Турцию по итогам 2023 года посетят не менее 6,3-6,35 млн туристов из России. <…> Доковидных рекордов (7 млн визитов в 2019 году) российский турпоток в Турцию в этом году не достигнет, отставание составит порядка 10%", - говорится в сообщении.

Из 6,3 млн визитов россиян в Турцию около 3,5 млн придется на Анталью, более 2 млн - на Стамбул, свыше 450 тыс. - на провинции Эгейского региона. По данным Министерства культуры и туризма Турции, которые приводит АТОР, в январе - ноябре 2023 года страну посетили 6,08 млн россиян. РФ заняла первое место по турпотоку в Турцию за этот период, на втором месте Германия, на третьем - Великобритания.

Российский турпоток в Турцию по сравнению с тем же периодом 2022 года вырос на 23%, но по сравнению с январем - ноябрем 2019 года он все еще меньше на 11,7%. Чаще всего россияне посещали в Турции Анталью (3,4 млн визитов) и Стамбул (1,9 млн), добавили в ассоциации.