Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2023 году составил 142,6 млн тонн

За год, в частности, собрали 92,8 млн тонн пшеницы, указано в материалах Росстата

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2023 году в чистом весе составил 142,6 млн тонн. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе пшеницы в 2023 году собрано 92,8 млн тонн.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом сбор зерна снизился на 9,5%.

Кукурузы на зерно в 2023 годы собрано 14,4 млн тонн, риса - 1 млн тонн, гречихи - 1,5 млн тонн, подсолнечника на зерно - 16,7 млн тонн, сои - 6,7 млн тонн.

Кроме того, по данным статистического ведомства, картофеля в 2023 году было собрано 20,5 млн тонн, что на 8,6% выше прошлогоднего показателя. Овощей открытого и закрытого грунта было собрано 13,8 млн тонн, что на 1,2% выше уровня прошлого года. Сбор плодов и ягод снизился по сравнению с 2022 годом на 13,3%, до 3,7 млн тонн.

Площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под зерновые и зернобобовые культуры выросла на 0,6%, до 47,808 млн гектаров.

О прогнозе по сбору зерна

Минсельхоз РФ ранее оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн пшеницы. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году будет собран урожай зерновых в размере 130 млн тонн.

Позже глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отметил, что российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна, при этом прогноз по сбору зерна в 130 млн тонн точно будет выполнен.

В начале октября Патрушев заявил, что сбор зерна в России в 2023 году может достичь 135 млн тонн в чистом весе, из которых 90 млн тонн пшеницы. В октябре Минсельхоз России повысил прогноз по сбору зерна до 140 млн тонн.

Ранее Патрушев в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна в 2023 году, ожидается, что он составит не менее 142 млн тонн в чистом весе.