СМИ: Хайнань достиг заметных результатов в привлечении иностранного капитала

В частности, по данным газеты "Хайнань жибао", в 2021-2022 годах Хайнань вошел в 10 регионов КНР с наибольшим объемом использованного иностранного капитала

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Южная провинция Китая Хайнань в последние годы достигла заметных результатов в привлечении и использовании иностранного капитала. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Как отмечает издание, Хайнань неуклонно продвигает строительство порта свободной торговли, расширяет открытость и уделяет особое внимание привлечению иностранного капитала.

Согласно статистическим данным, в период с 2018 по 2020 год объем фактически использованного иностранного капитала на Хайнане неуклонно рос. В 2021-2022 годах Хайнань вошел в 10 регионов КНР с наибольшим объемом использованного иностранного капитала, пишет газета. В текущем году этот показатель также демонстрирует положительную динамику.

В материале указывается, что в 2022 году на острове было создано 1 320 предприятий с иностранным капиталом. Объем фактически использованных иностранных инвестиций в провинции по итогам прошлого года составил $4,05 млрд, что на 15% превысило показатель 2021 года. При этом в январе - сентябре 2023 года на Хайнане было создано 1 227 предприятий с участием иностранного капитала, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем фактически использованного иностранного капитала достиг 16,33 млрд юаней (около $2,3 млрд), что на 8,5% больше в годовом выражении.

Газета отмечает, что структура иностранного капитала в провинции постоянно улучшается, доля зарубежных инвестиций в сфере услуг увеличивается. Многие предприятия достигли хорошего уровня развития. Они активно функционируют, стимулируя потребление и содействуя развитию Хайнаньского порта свободной торговли, говорится в статье.

Порт свободной торговли

"Хайнань жибао" отмечает, что предприятия с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы развития порта свободной торговли на Хайнане. Ожидается, что дальнейшее развитие инфраструктуры будет содействовать еще большему привлечению инвестиций из-за рубежа.

Провинция работает над постоянным улучшением деловой среды, а также нормативно-правовой базы. Как отмечает издание, многие компании выходят на рынок Хайнаня в том числе благодаря преференциям порта свободной торговли, среди которых, в частности, налоговые льготы. Выгодные условия порта свободной торговли позволяют представителям бизнеса снизить производственные издержки. Кроме того, Хайнань может стать отправной точкой для предприятий по выходу на новые рынки, а также дальнейшему развитию на рынке материкового Китая, пишет издание.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.