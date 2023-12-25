В Тольятти открыли завод по производству гражданских беспилотников

В 2024 году планируют запустить вторую и третью очереди предприятия

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В ОЭЗ "Тольятти" открылась первая очередь завода компании "Транспорт будущего" по производству беспилотников. Об этом говорится в сообщении компании.

На первом этапе завод будет изготавливать беспилотные авиасистемы (БАС) для сельского хозяйства, мониторинга и доставки. В 2024 году компания планирует изготовить более 1,5 тыс. дронов для сельхозработ и других типов беспилотников.

"Первыми к сборке запланированы отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки. О начале строительства завода в рамках кластера по производству БАС в Самарской области было объявлено в апреле 2023 года. Вторая очередь завода будет запущена к июлю, третья - в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.

Всего планируется наладить выпуск семи моделей дронов и их ключевых комплектующих.

"Кластер БАС "Транспорта будущего" в Самарской области предполагает реализацию всей цепочки внедрения БАС в отрасли государства: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание БАС", - пояснил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.

В ноябре 2023 года в Самарской области установили экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных авиасистем. В рамках ЭПР Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и тяжелые беспилотники массой более 30 кг. Планируется около 18 тыс. полетов, отмечали в Минэкономразвития.