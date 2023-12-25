В Тамани терминал по экспорту аммиака планирует начать отгрузки в начале 2024 года

По данным замруководителя Росморречфлота Бориса Ташимова, терминал начнет работать в тестовом режиме с незначительными отгрузками

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Терминал по перевалке аммиака в Тамани начнет работать в тестовом режиме в начале 2024 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росморречфлота Борис Ташимов.

"По Тамани активно идет пусконаладка, коллеги активно работают по достройке, по реконструкции всех объектов. Мы рассчитываем, что уже в начале следующего года пойдут отгрузки", - сказал он.

Он отметил, что ожидается, что терминал начнет работать в тестовом режиме с незначительными отгрузками.

Первый в России терминал по экспорту аммиака в Тамани полностью обеспечит экспортные потребности производителей аммиака. Сейчас Россия зависит от портов по перевалке аммиака в других странах при его экспорте. При этом прокачку аммиака по транзитному трубопроводу Тольятти - Одесса остановили в феврале 2022 года. В начале июня стало известно о подрыве аммиакопровода в Харьковской области.