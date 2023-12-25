На заводе НПП "Итэлма" запустили серийное производство отечественных систем ESC для авто

Первые системы ESC, произведенные в Костроме, будут поставляться для Lada Vesta

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первое серийное производство отечественных систем электронной курсовой устойчивости (ESC) запущено на заводе "Итэлмы" в Костроме, сообщили в пресс-службе предприятия.

"НПП "Итэлма" запускает серийное производство систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для легковых автомобилей на заводе в Костроме. Первые отечественные автомобили будут укомплектованы санкционно-стойкими ESC уже в начале 2024 года", - говорится в сообщении.

Первые системы ESC, произведенные в Костроме, будут поставляться для автомобилей Lada Vesta. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках блоков и другим российским автопроизводителям.

В июле на предприятии также стартовало производство первых российских антиблокировочных систем. В 2024 году планируется выпуск суммарно 550 тыс. ABS и ESC, причем до половины этого объема может составить производство систем курсовой устойчивости.

"Системы электронной курсовой устойчивости будут производиться по полученной компанией лицензии. <…> В планах НПП "Итэлма" на 2024 год - запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов. В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется уже в 2026 году", - отмечается в сообщении.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, ежегодный объем производства ABS и ESC составит 750 тыс. единиц, а при повышении спроса выпуск может быть увеличен до 1,2 млн.

"Уже сегодня 200 тыс. модулей ABS успешно интегрированы в автомобили "Автоваза". Известно, что ведутся переговоры о поставках с производителями ГАЗ, "Москвич" и Geely. Следующие этапы связаны с максимальной локализацией производства, что соответствует проводимой политике технологической независимости", - приводятся в сообщении слова Шпака.

Научно-производственное предприятие "Итэлма" создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. НПП "Итэлма" поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.