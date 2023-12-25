Россия с начала 2023 года экспортировала зерно в 100 стран

Россельхознадзор сообщил, что в 2023 году подразделения "Центра оценки качества зерна" приступили к деятельности по оценке безопасности и качества зерна, карантину растений в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Отгрузки российского зерна и продуктов его переработки с начала 2023 года осуществлялись в 100 стран. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"С начала 2023 года в лабораториях Учреждения проверено на соответствие требованиям стран-импортеров 60,2 млн тонн экспортируемой зерновой продукции, при этом отгрузки российского зерна и продуктов его переработки осуществлялись в 100 стран мира", - сообщил директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Руслан Хасанов, чьи слова приводит Россельхознадзор.

Он также отметил, что в 2023 году подразделения Центра приступили к деятельности по оценке безопасности и качества зерна, карантину растений на новых территориях страны - в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Ранее Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) в размере не менее 65 млн тонн. В конце ноября Патрушев сообщил, что Россия по итогам текущего сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.