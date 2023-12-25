Число пользователей VK с двухфакторной аутентификацией достигло 16 млн

Количество подключивших этот метод аутентификации "ВКонтакте" выросло на 21% за год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество пользователей сервисов VK, которые установили двухфакторную аутентификацию для защиты своего аккаунта, на конец 2023 года составило 16 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба VK.

"В 2023 году количество пользователей сервисов VK, которые усилили защиту своего аккаунта, установив двухфакторную аутентификацию, достигло 16 миллионов человек", - сказано в сообщении.

Число пользователей соцсети "ВКонтакте", подключивших этот метод аутентификации, выросло на 21% за год, а в "Одноклассниках" этот показатель увеличился на 15%.

Как напомнили в пресс-службе, двухфакторная аутентификация усиливает защиту пользователя, добавляя дополнительный этап верификации входа по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей, а в сервисах VK и партнеров компании двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID.

Также в 2023 году месячная активная аудитория сервиса VK ID в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее, а в среднем через VK ID авторизуются более 500 млн раз в месяц.