Глава Минпромторга Ирана прибыл в Санкт-Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС

Со стороны объединения документ подпишут представители РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

ДУБАЙ, 25 декабря, /ТАСС/. Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Аббас Али-Абади прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщило агентство IRNA.

По его сведениям, в ходе однодневной поездки министра ожидается подписание соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Со стороны объединения документ подпишут представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

25 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседание ВЕЭС, участие в котором примут лидеры стран - участниц ЕАЭС, в том числе президент РФ Владимир Путин. На заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы работы союза, обсудить дальнейшую интеграцию. Ожидается, что лидеры утвердят ряд важных решений и документов, включая декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2030 года и на период до 2045 года.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Представитель Кремля пояснял, что этот документ имеет "очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических связей" между государствами.