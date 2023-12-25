В "Сколково" вдвое увеличили план по выручке резидентов на 2024-2025 годы

Объем внебюджетных инвестиций в участников "Сколково" установили в размере 50 млрд и 60 млрд рублей вместо ранее утвержденного плана на уровне 25,7 млрд и 29 млрд рублей соответственно

МОСКВА, 25 декабря /ТАСС/. Совет директоров "Сколково" пересмотрел ранее установленные плановые значения по выручке участников и внебюджетных инвестиций на 2024-2025 годы и увеличил их в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

По информации пресс-службы, плановые значения выручки участников "Сколково" на 2024 и 2025 год увеличены с 350 млрд и 400 млрд рублей до 700 млрд и 850 млрд рублей, а на 2026 год установлен целевой показатель в размере 1 трлн рублей.

"Анализ результатов исполнения КПЭ по выручке резидентов и привлеченным инвестициям за предыдущие периоды и три квартала 2023 года показал перевыполнение целевых значений и превышение предельного значения в 120%. С учетом этих данных совет директоров "Сколково" решил пересмотреть ранее утвержденный план на 2023-2025 годы и установить по отдельным КПЭ более высокие целевые значения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Сколково" Игоря Дроздова.

Кроме того, объем внебюджетных инвестиций в участников "Сколково" установлен в размере 50 млрд и 60 млрд рублей вместо ранее утвержденного плана на уровне 25,7 млрд и 29 млрд рублей соответственно, а на 2026 год установлен план в размере 70 млрд рублей.

"Система институтов развития в периметре ВЭБ.РФ работает на достижение целей технологического суверенитета страны и вносит вклад в развитие экономики высоких переделов. Мы будем строить нашу работу в том числе исходя из амбиции фонда "Сколково" быть лидером инновационной повестки не только в России, но и в международном масштабе. На достижение этой цели направлено и партнерство "Сколково" с ВЭБ.РФ на базе СК "Капитал" по реализации проектов развития высокотехнологичных холдингов - лидеров в перспективных сегментах рынка", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Сколково", председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые выпускают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других областей. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

Выручка резидентов "Сколково" значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд рублей. На третий квартал 2023 года число стартапов - резидентов "Сколково" составило 3 786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.