В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании поглощения публичных обществ

Документ вводит новый механизм защиты прав владельцев ценных бумаг в случае неисполнения лицом, получившим высокий уровень корпоративного контроля, обязанности по направлению обязательного предложения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании регулирования порядка приобретения крупных пакетов акций публичных обществ (поглощения). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет об уточнении правил направления публичной оферты о приобретении акций; изменении оснований возникновения обязанности по направлению обязательного предложения о приобретении ценных бумаг; уточнении правил проведения принудительного выкупа акций; устранении несоответствия между отраслевыми законами РФ.

"Положения законопроекта устраняют сложившиеся законодательные пробелы и противоречия в регулировании процедуры поглощения, что в итоге будет способствовать повышению доверия со стороны инвесторов к российскому финансовому рынку", - указывают в кабмине.

Для уточнения процедуры поглощения законопроектом предлагается ввести понятие отношений связанности между лицами и признает связанными лицами только тех лиц, которые действуют в экономических отношениях совместно и могут определять волю друг друга. Обязанность по направлению обязательного предложения распространяется на лицо, которое самостоятельно или совместно со связанными с ним лицами превысило соответствующий порог владения голосующими акциями публичного общества или стало лицом, контролирующим акционеров (акционера) публичного общества, владеющим соответствующим количеством голосующих акций.

Предлагается распространить правила приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ на акционеров - владельцев неголосующих привилегированных акций публичного акционерного общества, а также на владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества. Проектом закона предусматривается, что если договоры о приобретении ценных бумаг, заключаемые на основании добровольного или обязательного предложения, требуют предварительного согласия антимонопольного органа или правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, то такое предложение должно содержать сведения о соответствующих решениях антимонопольного органа или правкомиссии о предварительном согласии на заключение этих договоров.

Документ вводит новый механизм защиты прав владельцев ценных бумаг в случае неисполнения лицом, получившим высокий уровень корпоративного контроля, обязанности по направлению обязательного предложения. Этот механизм предусматривает право владельца ценных бумаг потребовать приобретения лицом, получившим контроль, всех или части принадлежащих ему ценных бумаг по цене, равной наибольшей из величин, определяемых в соответствии с законом "Об акционерных обществах".