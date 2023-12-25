В Екатеринбурге расширили на несколько городов единый тариф на проезд в электричках

В департаменте информационной политики региона отметили, что с увеличением единой тарифной зоны пассажиры смогут сэкономить на поездках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Зона действия единого городского тарифа в 37 рублей в электричках Екатеринбурга расширена на несколько городов Екатеринбургской агломерации. Решение приняло правительство Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, по единому городскому тарифу можно будет доехать до [городов] Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили, [поселка] Белоярского. Всего единый тариф будет распространяться на 47 станций. Он вступит в силу через семь дней после опубликования постановления", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что с расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до города Арамиль сейчас стоит от 91 до 170 рублей, а до Первоуральска - 108 рублей. При этом единый городской тариф составляет сейчас 37 рублей.

По предварительным подсчетам перевозчика - "Свердловской пригородной компании" - расширение единой тарифной зоны позволит дополнительно привлечь 169 тыс. пассажиров в течение года. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели может быть дополнительно направлено до 26 млн рублей.

Единый городской тариф был введен по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. Свердловская железная дорога продлила маршруты нескольких пригородных поездов, следовавших ранее до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, до станций Керамик, Шарташ, Кольцово. Это позволило пассажирам из других городов области без пересадок доезжать до нужного района. Рост популярности пригородных железнодорожных электричек в зоне действия единого тарифа составил порядка 25%. За время действия тарифа пригородные поезда перевезли в пределах Екатеринбурга около 2 млн пассажиров.