В Ростехнадзоре заявили, что не выявили недостатков на гидротехнических сооружениях ЗАЭС

Специалисты провели осмотр насосной станции подачи воды на градирни

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерно-радиационной безопасностью Ростехнадзора провело осмотр гидротехнических сооружений Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушений и недостатков, влияющих на безопасность атомной станции, не выявили.

Как отмечается в сообщении, в рамках постоянного государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений Запорожской АЭС был проведен осмотр насосной станции подачи воды на градирни. "Установлено, что техническое состояние исправно, уровень безопасности ГТС согласно действующим нормативным документам оценивается как нормальный. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал ТАСС, что неисправности, выявленные специалистами при эксплуатации Запорожской АЭС, как правило, связаны с устаревшим оборудованием, которое не обновлялось при Украине.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) учредило компанию АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

С момента перехода Запорожской АЭС под российский контроль специалисты выявили ряд незначительных неисправностей. Так, в августе 2023 года реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС была переведена в состояние "холодный останов" после выявления неисправности трубы парогенератора. Причиной утечки тогда стала микротрещина в сварочном шве.