"Норникель" выплатил досрочно 8,2 млрд рублей налога на прибыль

По данным компании, "Норильский никель" выплатил налог в октябре

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Норильский никель" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) досрочно, в октябре 2023 года, и заплатил 8,2 млрд рублей, сообщили в компании.

"В 2023 году "Норникель" воспользовался правом досрочной уплаты дополнительного налогового сбора (так называемого налога на сверхприбыль), заплатив 8,2 млрд рублей в октябре", - говорится в сообщении.

Ранее представитель компании сообщал ТАСС, что "Норникель" произвел обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, компания воспользовалась возможностью сократить сумму налога до эффективной ставки 5%, перечислив обеспечительный платеж досрочно.

Летом 2023 года в материалах компании говорилось, что "Норильский никель" может выплатить налог на сверхприбыль в размере около $94 млн (8,145 млрд рублей) при условии уплаты обеспечительного платежа по налогу в 2023 году.

О налоге на сверхприбыль

Президент России Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с некоторыми исключениями по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).