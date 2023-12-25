Путин утвердил порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

Закон также определяет порядок допуска НПФ к формированию долгосрочных сбережений граждан

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке перевода средств пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основные изменения, предусмотренные документом, касаются порядка перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Законом также определяется порядок допуска негосударственных пенсионных фондов к формированию долгосрочных сбережений граждан.

Кроме того, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг предоставляется право по рассмотрению обращений в отношении договоров долгосрочных сбережений в целях досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг.

Закон, предусматривающий запуск с 2024 года новой программы долгосрочных сбережений граждан, был принят в июле текущего года. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Сформированные сбережения могут быть использованы на долгосрочные стратегические цели, такие, как получение дополнительного дохода после 15 лет формирования сбережений или при достижении определенного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Гражданин в любой момент при наступлении особых жизненных ситуаций сможет воспользоваться сформированными сбережениями в полном объеме.