РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на инфраструктурные проекты

По словам Кирилла Дмитриева, ранее средства ФНБ совместно с пенсионными фондами мобилизовали для инвестиций внутри России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что в ближайшее время можно привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на инфраструктурные проекты в России Такое мнение он высказал в интервью каналу "Россия-24".

"Мы считаем, что можно привлечь уже в ближайшее время до 2 трлн рублей пенсионных средств, которые можно было бы направить на инфраструктурные проекты в России. <…> Точно так же, как мы мобилизовали средства ФНБ для инвестиций внутри России совместно с пенсионными фондами, мы можем мобилизовать средства пенсионных фондов для инвестиций внутри страны", - отметил он.

Дмитриев рассказал, что РФПИ сыграл ключевую роль, показав, что фонд проинвестировал средства ФНБ в три ключевых проекта: "Запсибнефтехим", проект ликвидации цифрового неравенства вместе с "Ростелекомом" и интеллектуальные сети учета электроэнергии с "Россетями".

"Это не только важные проекты для людей, но это проекты, в которые средства ФНБ мы вложили очень надежно и с доходностью. Объем возвращенных средств ФНБ превысил вложенные 124 млрд рублей в полтора раза", - отметил он, указав, что в дальнейшем очень важно вкладывать средства ФНБ внутри страны, но делать это надежно, в защищенной манере.